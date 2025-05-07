94-летняя гостья телешоу расплакалась после неожиданного подарка

Daily Mail: 94-летняя гостья шоу «Лоррейн» Джой Трю расплакалась из-за подарка

94-летняя гостья ток-шоу «Лоррейн» и ветеран Второй мировой войны Джой Трю расплакалась из-за неожиданного подарка, полученного в студии. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Во время одного из недавних выпусков телешоу Джой Трю, ветеран Женского вспомогательного воздушного корпуса Великобритании, принимавшая участие в перехвате немецких радиосообщений во время Второй Мировой войны, рассказала, что недавно встретилась с королем Карлом III, который пригласил ее на празднование Дня Победы.

После этого историк Тесса Данлоп вручила Трю награду — сертификат от премьер-министра и памятный значок, который она должна была получить много лет назад, но о ее заслугах не знали. Получив подарок, Трю не смогла сдержать слез, а ведущая шоу Ранвир Сингх поблагодарила ветерана за ее подвиг.

Ранее сообщалось, что ведущая шоу «То самое шоу» на телеканале «Би-би-си» Алекс Джонс едва не расплакалась во время чтения гостьей шоу письма от отца-ветерана войны. Во время чтения женщина не смогла сдержать слез, что растрогало и телеведущую.