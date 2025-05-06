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17:55, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущая едва не расплакалась во время чтения письма от ветерана

Daily Mail: Ведущую Джонс растрогало письмо от ветерана Второй мировой войны
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Daily Mail

Телеведущая Алекс Джонс едва не расплакалась, когда гостья шоу «То самое шоу» на телеканале «Би-би-си» по имени Эирвен прочитала письмо от отца, который был ветераном Второй мировой войны. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Эирвен рассказала, что ее отец написал этот письмо своей жене в 1944 году. Гостья шоу уточнила, что тогда ее мать была беременна. «Когда я иду в бой, имя твое будет на моих устах, а память о тебе вдохновит меня сражаться», — писал отец Эирвен. В конце он просил жену заботиться о будущем ребенке и не скорбеть о нем, если он погибнет.

Во время чтения женщина не смогла сдержать слез, что растрогало и телеведущую. Джонс с дрожью в голосе поблагодарила гостью шоу и назвала послание ее отца очень трогательным.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая Эва Спикман расплакалась во время визита в бывший нацистский концлагерь Освенцим, где в годы Второй мировой войны находился ее дедушка Джордж. Особенно ее поразили конфискованные у заключенных при входе в лагерь личные вещи.

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