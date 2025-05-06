Телеведущая расплакалась во время поездки в Освенцим

The Mirror: Ведущая Эва Спикман посетила Освенцим и расплакалась

Звезда ток-шоу «Этим утром» (This Morning) британская телеведущая Эва Спикман расплакалась во время визита в бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау, где в годы Второй мировой войны находился ее дедушка Джордж. На это обратило внимание издание The Mirror.

В ходе поездки Спикман посетила архивы Освенцима, где увидела вещи, конфискованные у заключенных при входе в лагерь, в том числе их обувь. «Каждая пара обуви принадлежала человеку (...), и это были не просто люди, а дети, которые, возможно, только учились ходить, а потом у них отняли все», — со слезами сказала Спикман.

Она также поблагодарила всех, кто сохраняет память о трагедии, произошедшей там в годы Второй мировой, и трудится, чтобы сохранить этот лагерь как напоминание, «потому что это никогда не должно повториться».

Ранее сообщалось, что известный американский телеведущий Энди Коэн во время прямого эфира на канале NBC расплакался из-за неожиданных слов сына. Коэна растрогали слова ребенка о том, как ему хотелось бы больше проводить время с отцом.

