Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:13, 6 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущая расплакалась во время поездки в Освенцим

The Mirror: Ведущая Эва Спикман посетила Освенцим и расплакалась
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Эва Спикман

Эва Спикман. Кадр: This Morning / YouTube

Звезда ток-шоу «Этим утром» (This Morning) британская телеведущая Эва Спикман расплакалась во время визита в бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау, где в годы Второй мировой войны находился ее дедушка Джордж. На это обратило внимание издание The Mirror.

В ходе поездки Спикман посетила архивы Освенцима, где увидела вещи, конфискованные у заключенных при входе в лагерь, в том числе их обувь. «Каждая пара обуви принадлежала человеку (...), и это были не просто люди, а дети, которые, возможно, только учились ходить, а потом у них отняли все», — со слезами сказала Спикман.

Она также поблагодарила всех, кто сохраняет память о трагедии, произошедшей там в годы Второй мировой, и трудится, чтобы сохранить этот лагерь как напоминание, «потому что это никогда не должно повториться».

Ранее сообщалось, что известный американский телеведущий Энди Коэн во время прямого эфира на канале NBC расплакался из-за неожиданных слов сына. Коэна растрогали слова ребенка о том, как ему хотелось бы больше проводить время с отцом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потеряли людей и технику». Военкор перечислил три варианта развития событий в Курской области после попытки прорыва ВСУ

    Политолог сделал вывод из марша ВСУ в конском навозе в Лондоне

    Ватикан останется без связи перед конклавом

    Россиянка купила лотерейный билет за минуту до розыгрыша и выиграла 43 миллиона рублей

    В России признали первое с весны 2022 года падение ВВП

    В США рассказали о дальности поражения Су-30 украинским морским дроном

    Россиянам назвали способ построить частный дом на 40 % дешевле

    Полчища комаров атаковали российских туристов в Египте

    В России появился в продаже уникальный гаджет

    Звезду «Интера» обвинили в домашнем насилии накануне полуфинала Лиги чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости