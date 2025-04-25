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06:00, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий расплакался в прямом эфире из-за неожиданных слов сына

Американский телеведущий Энди Коэн расплакался в прямом эфире из-за слов сына
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетЗемлетрясение в Турции:
Энди Коэн

Энди Коэн. Фото: Giada Papini Rampelotto / EuropaNewswire / Globallookpress.com

Известный американский телеведущий Энди Коэн во время прямого эфира на канале NBC расплакался из-за неожиданных слов сына. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Коэн отметил, что недавно посетил вместе с детьми Диснейленд. По словам ведущего, в какой-то момент сын решил поделиться с ним сокровенным желанием. «Он говорит: "Знаешь, папочка, когда мне будет 60 лет..." Я сейчас заплачу», — сказал он дрожащим голосом.

Ведущий начал плакать в эфире, но вскоре взял себя в руки и закончил историю. «Он говорит: "Я хочу принять таблетку, которая позволит мне вернуться сюда и стать таким же маленьким, как сейчас, чтобы я мог просто быть с тобой". И мы обнимались очень долго», — привел подробности разговора с сыном Коэн.

Ранее сообщалось, что землетрясение в Турции застало ведущую телеканала CNN Türk Мелтем Бозбейоглу в студии и попало в эфир. Журналистка беседовала с одним из гостей программы по видеосвязи, однако вынуждена была его прервать.

Энди Коэн является ведущим и исполнительным продюсером популярного в США реалити-шоу «Настоящие домохозяйки» (The Real Housewives). Он также ведет ток-шоу «Смотрите, что происходит в прямом эфире!» (Watch What Happens Live!).

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