Вэнс прокомментировал удары США по Ирану

Вэнс: Иран после ударов США не способен создать ядерное оружие

Иран лишился технической возможности создать ядерное оружие после ударов Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Мы знаем, что они не смогут создавать ядерное оружие. Мы уничтожили их возможность обогащать уран, у них есть уран, обогащенный до 60 процентов, но у них нет возможности обогащать его до 90 процентов», — подчеркнул он.

У Тегерана нет возможности превратить его в ядерное оружие. Это успех миссии, уничтожение их ядерной программы, подчеркнул Вэнс.

22 июня глава США Дональд Трамп заявил о бомбардировке ядерных объектов Ирана. Целями американских Военно-воздушных сил стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Представители Белого дома заявляли, что операция носит единоразовый характер.

Также Дональд Трамп накануне сообщил, что Иран дал очень слабый ответ на удары Вашингтона по его ядерным объектам. По его словам, 13 из 14 ракет были перехвачены, еще одна не представляла угрозы.