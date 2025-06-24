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13:02, 24 июня 2025Силовые структуры

Во ФСИН отреагировали на новость о переводе в СИЗО находкинского Чикатило

ФСИН: Данные об этапировании Кротова в СИЗО не соответствуют действительности
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Находкинский Чикатило пожаловался на задержавших его следователей
Вадим Кротов

Вадим Кротов. Фото: Телеканал «ДТВ» / Wikimedia

Данные об этапировании пожизненно осужденного Вадима Кротова, известного как находкинский Чикатило, в один из следственных изоляторов (СИЗО) Приморского края из исправительного учреждения Оренбургской области, не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УФСИН России.

По данным правоохранителей, распространяемые в СМИ сообщения об этапировании осужденного к пожизненному лишению свободы Кротова в один из следственных изоляторов Приморского края являются недостоверными.

Ранее появилась информация о том, что Кротов якобы написал жалобу на следователей, которые задерживали его 26 лет назад.

Находкинского Чикатило приговорили к пожизненному заключению по 13 уголовным статьям. Он расправлялся с молодыми девушками и расчленял их тела. В 2001 году он оказался в колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке.

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