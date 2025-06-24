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09:22, 24 июня 2025Силовые структуры

Находкинский Чикатило пожаловался на задержавших его следователей

Находкинский Чикатило пожаловался на следователей, задержавших его 26 лет назад
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Вадима Кротова по прозвищу находкинский Чикатило, отбывающего пожизненный срок в исправительной колонии «Черный дельфин», этапировали в СИЗО Владивостока. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 58-летний преступник написал жалобу на следователей, которые задерживали его 26 лет назад. Он попросил разобраться с материалами его дела и заявил, что якобы не причастен к тем зверствам, за которые его осудили. Сейчас Кротов пытается освободиться от пожизненного срока и надеется оказаться на свободе.

Находкинский Чикатило был задержан в 1997 году. Его приговорили к пожизненному заключению по 13 уголовным статьям, в числе которых четыре расправы в Находке и растление несовершеннолетних.

Как установил суд, Кротов расправлялся с молодыми девушками и расчленял их тела. В 2001 году он оказался в «Черном дельфине».

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы отказал в ходатайстве о переводе в другую колонию осужденному за 49 убийств Александру Пичушкину, известному как битцевский маньяк.

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