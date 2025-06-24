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11:08, 24 июня 2025Из жизни

Водитель сбил на машине мужчину и случайно спас ему жизнь

В Великобритании мужчина узнал о смертельном диагнозе благодаря аварии
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Житель Северной Ирландии, Великобритания, попал в аварию и случайно узнал об опухоли мозга. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 8 декабря 2022 года. Как вспоминает 35-летний Коннор Маккан, в тот день он решил уехать с работы на электросамокате, хотя обычно добирается до дома пешком. В результате его сбила машина. По словам Маккана, он помнит, как дополз до тротуара и заметил, что мышцы шеи его не слушаются, после чего отключился.

Мужчина проснулся уже в больнице, где его отправили на обследование. Врачи хотели определить, получил ли Маккан сотрясение мозга, однако неожиданно увидели иное — раковую опухоль. Водитель, сбивший мужчину, фактически спас ему жизнь, поскольку помог диагностировать смертельную болезнь. Маккан признался, что до сих пор не знает, кто был за рулем сбившей его машины, но хочет угостить его пивом.

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С того момента Маккан перенес операцию, в ходе которой хирурги смогли удалить лишь 70 процентов его опухоли. По словам мужчины, после процедуры он три месяца не мог говорить. Он мечтал вернуться к работе окулистом, но вскоре в его мозге нашли еще одну опухоль. Сейчас Маккан готовится к началу химиотерапии, при этом сохраняет позитивный настрой.

Ранее сообщалось, что у жителя Великобритании Деса Лонгстаффа диагностировали смертельную болезнь благодаря случайности. Он не смог проглотить сэндвич, обратился к врачу, и тот нашел 35-сантиметровую опухоль в его пищеводе.

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