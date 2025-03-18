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15:27, 18 марта 2025Из жизни

Мужчина не смог съесть сэндвич и узнал о смертельной болезни

Житель Великобритании узнал о раке пищевода благодаря сэндвичу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Жителю Великобритании по имени Дес Лонгстафф диагностировали смертельную болезнь благодаря одной случайности. Как пишет Bristol Live, ему осталось жить всего год.

39-летний Лонгстафф работает ландшафтным дизайнером. Однажды на работе ему в качестве перекуса приготовили сэндвич с беконом и колбасой. Мужчина принялся съесть его, но не смог проглотить. Лонгстафф рассказал, что куски сэндвича застряли в его пищеводе, он не мог протолкнуть их даже водой.

Мужчина обратился за помощью к врачу, и тот порекомендовал ему сходить на эндоскопию. Однако Лонгстафф так и не успел попасть на процедуру: после приема врача его стошнило кровью. Мужчину экстренно отправили на обследование и нашли в его пищеводе 35-сантиметровую раковую опухоль. Лонгстафф надеялся на операцию, но рак распространился на его печень. От врачей он узнал, что хирургическое вмешательство ему не поможет.

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Сейчас мужчине оказывают паллиативную помощь — делают остаток его жизни комфортным. Он надеется прожить как можно дольше ради пятилетнего сына. Мать Лонгстаффа не смогла смириться с неутешительными прогнозами и стала просить деньги на лечение у неравнодушных людей. Она планирует отправить мужчину в Германию, для чего ей нужно собрать 52 тысячи евро (4,8 миллиона рублей). По словам Лонгстаффа, это его последний шанс.

Ранее сообщалось, что студентка из штата Калифорния, США, случайно узнала об опухоли мозга и едва выжила. Симптомы болезни она несколько дней принимала за похмелье.

Вот это да!
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