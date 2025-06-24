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12:34, 24 июня 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на идею в 10 раз увеличить плату за водопользование

Депутат Якубовский назвал справедливым повышение ставок за забор воды в 10 раз
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Счетная палата (СП) провела качественную работу и справедливо указала на резервы увеличения доходов бюджета в сфере водопользования, полагает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на идею органа увеличить плату за использование водных ресурсов в 10 раз.

По оценке СП, даже десятикратное повышение ставок за забор воды не окажет значительного влияния на экономику большинства предприятий, но может обеспечить дополнительные поступления в бюджет, указал депутат.

Он счел важным подчеркнуть, что речь идет исключительно о коммерческом водопользовании, то есть инициатива не касается бытового потребления воды гражданами.

Однако необходимо обеспечить контроль, чтобы инициативы по корректировке ставок не повлияли на тарифы для населения

Александр Якубовскийдепутат Госдумы

«В то же время государство должно жестко подходить к вопросу установки приборов учета воды. Если есть техническая возможность — они должны быть установлены. Потребление должно оплачиваться по факту, а не по нормативу. Это нормальная и справедливая практика. В целом выявлены рациональные направления для наведения порядка в системе водопользования, в том числе в частях, где государство сегодня, очевидно, несет затраты, не получая сопоставимых компенсаций», — высказался парламентарий.

Ранее аудиторы Счетной палаты отметили, что актуальные ставки за водопользование крайне низкие. Так, у большинства предприятий доля платы за водозабор составляет менее 0,01 процента. Также в ведомстве указали, что каждый второй водопользователь в России пользуется водой без счетчиков. Для них предложили увеличить коэффициент к ставке платы для них с 1,1 до 10.

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