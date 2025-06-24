Военкор Коц сравнил села в Курской области после захвата ВСУ с Хатынью

Приграничные села в Курской области после захвата Вооруженными силами Украины (ВСУ) и освобождения российской армией разрушены практически полностью. Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц.

По его словам, села Любимовка, Дарьино и Николаево-Дарьино выглядят удручающе: в одном месте стоит лишь уцелевший сарай, в другом — дом. «Но в целом от сел остались только редкие стены да печные трубы, как на кладбище деревень в мемориале белорусской Хатыни. Уходя, ВСУ уничтожали все вокруг», — констатировал журналист.

Коц добавил, что даже сейчас к населенным пунктам в курском приграничье подъезжать нужно в особое время и на квадроциклах с прицепами. На них перевозят к передовой продукты питания, боеприпасы и топливо для генераторов.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Украинская армия захватила десятки населенных пунктов, в том числе город Суджа. В апреле 2025 года Вооруженные силы (ВС) России полностью освободили регион от ВСУ.