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15:00, 24 июня 2025Бывший СССР

ВС России нанесли авиаудары по командному пункту ВСУ

Лебедев: ВС РФ нанесли авиаудары по командному пункту ВСУ в Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские военные атаковали командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом написал в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Новоселовка (авиаудары) — тыловой командный пункт и место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки. Также уничтожена система ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру») и радиолокационных постов», — написал он.

Лебедев добавил, что Вооруженные силы России также нанесли удары по складам боеприпасов, логистическим маршрутам и ремонтным бригадам ВСУ.

Ранее стало известно об ударе по учебному центру Вооруженных сил Украины. Он располагался в Черниговской области. В результате пострадал один боец.

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