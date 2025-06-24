Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:46, 24 июня 2025Наука и техника

Высокий уровень радиации обнаружен у берегов Австралии

Sci Total Environ: Высокий уровень радиации обнаружен у островов Лоувендал
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Исследователи обнаружили, что морские осадки вокруг архипелага Монтебелло у западного побережья Австралии продолжают содержать радионуклиды, оставшиеся после ядерных испытаний 1950-х годов. В статье, опубликованной в журнале Science of The Total Environment, ученые подробно изучили распределение радиоактивных изотопов, таких как плутоний и стронций, в морском дне, и выявили, что уровень загрязнения у северной части архипелага в сотни и тысячи раз превышает фоновый у побережья.

Основные концентрации радионуклидов, особенно изотопов плутония, были зафиксированы вблизи мест взрывов — операции Hurricane и Mosaic, с постепенным снижением активности с удалением от эпицентра. Анализ атомных соотношений плутония показал, что основным источником загрязнения служат именно локальные испытания, а не глобальные осадки с атмосферы.

Исследование также выявило необычно высокие концентрации радиоактивных частиц на островах Лоувендал, расположенных в 26 км к югу от Монтебелло, происхождение которых пока остается неясным и требует дополнительного изучения. Ученые подчеркивают, что несмотря на прошедшие 70 лет, радиоактивное загрязнение сохраняется и влияет на морскую экосистему, что важно учитывать при управлении природоохранными зонами и при оценке радиационной безопасности региона.

Ранее ученые обнаружили, что животные в зоне Чернобыля демонстрируют признаки ускоренной эволюции и адаптации к радиации, включая уникальные изменения в окраске и иммунитете. Эти данные меняют представления о влиянии радиации, показывая ее не только как разрушительный фактор, но и как стимул для эволюционных процессов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил Израилю

    Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана

    «Любопытная Варвара» попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Дачникам напомнили о важности регистрировать некоторые постройки

    Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

    В России рабочие свинокомплекса спустились в заполненный отходами коллектор и не выжили

    Азиатская страна резко нарастила закупки российской водки

    Облачное хранилище Microsoft назвали черной дырой

    Путин высказался об обмене пленными с Украиной

    Из коммюнике НАТО исчезла Украина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости