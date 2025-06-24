Высокий уровень радиации обнаружен у берегов Австралии

Sci Total Environ: Высокий уровень радиации обнаружен у островов Лоувендал

Исследователи обнаружили, что морские осадки вокруг архипелага Монтебелло у западного побережья Австралии продолжают содержать радионуклиды, оставшиеся после ядерных испытаний 1950-х годов. В статье, опубликованной в журнале Science of The Total Environment, ученые подробно изучили распределение радиоактивных изотопов, таких как плутоний и стронций, в морском дне, и выявили, что уровень загрязнения у северной части архипелага в сотни и тысячи раз превышает фоновый у побережья.

Основные концентрации радионуклидов, особенно изотопов плутония, были зафиксированы вблизи мест взрывов — операции Hurricane и Mosaic, с постепенным снижением активности с удалением от эпицентра. Анализ атомных соотношений плутония показал, что основным источником загрязнения служат именно локальные испытания, а не глобальные осадки с атмосферы.

Исследование также выявило необычно высокие концентрации радиоактивных частиц на островах Лоувендал, расположенных в 26 км к югу от Монтебелло, происхождение которых пока остается неясным и требует дополнительного изучения. Ученые подчеркивают, что несмотря на прошедшие 70 лет, радиоактивное загрязнение сохраняется и влияет на морскую экосистему, что важно учитывать при управлении природоохранными зонами и при оценке радиационной безопасности региона.

Ранее ученые обнаружили, что животные в зоне Чернобыля демонстрируют признаки ускоренной эволюции и адаптации к радиации, включая уникальные изменения в окраске и иммунитете. Эти данные меняют представления о влиянии радиации, показывая ее не только как разрушительный фактор, но и как стимул для эволюционных процессов.