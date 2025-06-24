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05:37, 24 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о взаимосвязи ближневосточного и украинского конфликтов

Депутат Новиков: Взаимосвязи между украинским и ближневосточным конфликтами нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

С одной стороны, мир глобален и все в нем взаимосвязано, с другой стороны, украинский и ближневосточный конфликты развиваются каждый по своему сценарию, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. О их взаимосвязи он высказался беседе с «Лентой.ру».

«У этих двух конфликтов своя логика, и у США и в одном, и в другом конфликте нынешней администрацией в Белом доме во главе с [Дональдом] Трампом выработана своя тактика и стратегия, поэтому жесткой взаимозависимости между этими конфликтами нет», — поделился депутат.

С одной стороны, у США достаточно ресурсов для того, чтобы участвовать и в одном, и в другом конфликте, отметил парламентарий. Однако курс Трампа в отличие от прежней администрации направлен на минимизацию вовлечения в столкновения на Украине, указал Новиков. Это дает Америке дополнительные ресурсы для того, чтобы активизироваться на других направлениях, в частности на ближневосточном, добавил он.

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп заявил о бомбардировке ядерных объектов Ирана. Целями американских ВВС стали объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Уточнялось, что операция носит единоразовый характер.

Во вторник, 23 июня, иранское агентство Mehr со ссылкой на источники сообщило о том, что американская военная база в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению. При этом в материале не уточняется, кто конкретно обстрелял американскую базу. По данным источников, атака производилась с применением минометного огня.

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