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05:48, 24 июня 2025Россия

Юрист назвала способ сохранить отпуск в случае болезни

Юрист Михеева: Болезнь во время отпуска дает право продлить его или перенести
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россиянам назвали способ сохранить отпуск в случае, если они во время него заболели. По словам ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, болезнь дает право переночить или продлевать отпуск на то количество дней, которые были потрачены на выздоровление, передает агентство «Прайм».

Для этого нужно оформить лист нетрудоспособности. Время переноса определяет работодатель, учитывая пожелания сотрудника.

Если граждане рассчитывают сохранить отпуск по случаю болезни другого члена семьи, этого удастся добиться только по соглашению сторон, предупредила юрист, поскольку законом это не регламентируется. «Но такую опцию можно предусмотреть в локальном нормативном акте работодателя», — добавила Михеева.

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