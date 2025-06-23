В России задумали увеличить новогодние праздники в 2026 году

Нилов: Новогодние праздники в 2026 году могут увеличить до 12 дней

В 2025 году есть возможность сделать новогодние праздники с 31 декабря по 11 января. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, это возможно за счет выходных. Депутат напомнил, что 31 декабря уже объявлено выходным днем. Кроме того, официальные праздники продлятся с 1 по 8 января 2026 года. В результате первый рабочий день нового года придется на пятницу, 9 января.

По мнению собеседника агентства, россияне все равно будут брать за свой счет отпуск или как-то договариваться с работодателем. В связи с этим Нилов назвал целесообразной возможность объявить 9 января выходным за счет переноса выходного с 3 или 4 января, которые выпадают на субботу и воскресенье. Таким образом, новогодние праздники в 2026 году могут быть увеличены до 12 дней.

Глава комитета также отметил, что с учетом нынешнего уровня стресса и тревожности людям нужна возможность «нормально отдохнуть».

