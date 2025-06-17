В Госдуме заступились за длинные выходные

Депутат Бессараб рекомендовала не трогать длинные выходные россиян

Российским политическим деятелям не стоит сокращать длинные новогодние или другие выходные, потому что это время, которое семьи традиционно могут провести вместе, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она рекомендовала не вмешиваться в эту структуру.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников сообщил «Газете.Ru», что длинные январские и майские каникулы нужно заменить шестью сокращенными рабочими неделями по три дня.

«Новогодние выходные вообще никогда нельзя трогать, потому что это самые любимые праздники нашей детворы. Это порой единственная возможность маме, папе и ребенку побыть всем вместе, съездить куда-то попутешествовать», — сказала политик.

Бессараб также отметила, что на сегодняшний день график выходных дней россиян сформирован крайне удачно, он одинаково удобен и для работодателей, и для сотрудников и не требует дополнительной корректировки.

«Правительство очень удачно сформировало график труда и отдыха за счет замены выпадающих дней выходными. Благодаря этому мы отлично отдыхали по четыре дня на майских, четыре — на День России. И такие длинные выходные — именно заслуга правительства, вмешиваться в эту структуру не стоит. Новогодние праздники обещаем не трогать», — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что следующие длинные выходные после июньских в честь Дня России ждут россиян только в ноябре. Об этом напомнила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.