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23:19, 24 июня 2025Мир

Зеленского поставили подальше от Трампа на церемонии фотографирования на саммите НАТО

Зеленского поставили подальше от Трампа для совместного фото на саммите НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского поставили подальше от американского лидера Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите НАТО в Гааге. Трансляцию мероприятия вел телеканал CSPAN.

Глава Белого дома стоит почти в центре в первом ряду, в то время как украинский лидер находится намного правее во втором.

Рядом с Трампом стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по левую руку от Зеленского — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В третьем ряду за его спиной находятся премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, впереди — президенты Франции и Чехии Эммануэль Макрон и Петр Павел.

Ранее издание The Washington Post (WP) заявило, что представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии Зеленского и Трампа.

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