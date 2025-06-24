Зеленского поставили подальше от Трампа на церемонии фотографирования на саммите НАТО

Зеленского поставили подальше от Трампа для совместного фото на саммите НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского поставили подальше от американского лидера Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите НАТО в Гааге. Трансляцию мероприятия вел телеканал CSPAN.

Глава Белого дома стоит почти в центре в первом ряду, в то время как украинский лидер находится намного правее во втором.

Рядом с Трампом стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по левую руку от Зеленского — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В третьем ряду за его спиной находятся премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, впереди — президенты Франции и Чехии Эммануэль Макрон и Петр Павел.

Ранее издание The Washington Post (WP) заявило, что представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии Зеленского и Трампа.

