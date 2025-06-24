Зеленского поставили подальше от Трампа на церемонии фотографирования на саммите НАТО

Президента Украины Владимира Зеленского поставили подальше от американского лидера Дональда Трампа на церемонии фотографирования на саммите НАТО в Гааге. Трансляцию мероприятия вел телеканал CSPAN.
Глава Белого дома стоит почти в центре в первом ряду, в то время как украинский лидер находится намного правее во втором.
Рядом с Трампом стоит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по левую руку от Зеленского — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В третьем ряду за его спиной находятся премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, впереди — президенты Франции и Чехии Эммануэль Макрон и Петр Павел.
Ранее издание The Washington Post (WP) заявило, что представители НАТО во время саммита в Гааге стараются держать на расстоянии Зеленского и Трампа.