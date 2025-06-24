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20:10, 24 июня 2025Экономика

Женщина завела сотню кроликов и попала в психлечебницу

Жительница Алматы завела в квартире 136 кроликов и попала в психлечебницу
Александра Качан (Редактор)

Фото: corey oconnell / Unsplash

Жительница Алматы в Казахстане завела в однокомнатной квартире 136 декоративных кроликов, разозлила соседей и попала в психиатрическую лечебницу. Об этом говорится на сайте телеканала KTK.

По словам соседей, в течение пяти лет им приходилось страдать от неприятного запаха, который распространился по подъезду из-за кроликов. Вонь вынуждала жильцов открывать окна зимой и заклеивать двери квартир скотчем. На неоднократные попытки собственников договориться 40-летняя хозяйка животных реагировала агрессивно и угрожала расправой.

Соседи обратились в полицию. Прибывший на место участковый выяснил, что кролики свободно гуляли по квартире женщины и содержались в антисанитарных условиях. Животных увезли в питомник, а хозяйку решили отправить на лечение в психиатрическую больницу.

В Пскове полиции удалось спасти от хозяйки 41 кошку. Россиянка хранила тела животных в холодильнике.

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