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15:56, 24 июня 2025Россия

Жительница Петербурга впала в кому после посещения фитнес-клуба

Mash: В Санкт-Петербурге женщина впала в кому после посещения фитнес-клуба
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 38-летняя жительница впала в кому после посещения одного из фитнес-клубов. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, женщина потеряла сознание и при падении получила тяжелые травмы головы. С аневризмой и другими последствиями пострадавшую госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

В спортклубе журналистам рассказали, что россиянка является их клиенткой уже около двух лет — она посещала групповые занятия. После разминки у клиентки закружилась голова и тренеры отпоили ее чаем с сахаром. Со слов сотрудников, спортсменка самостоятельно покинула зал и вернулась домой, где, вероятно, упала без чувств.

Как пишет канал, в сейчас в фитнес-клубе работает полиция. Правоохранители устанавливают обстоятельства получения травм клиенткой зала.

Ранее в Дагестанке у 10-летнему мальчику стало плохо во время тренировки по вольной борьбе. Спортсмена доставили в больницу Махачкалы, однако спасти его врачам не удалось. Как выяснилось, при обследовании медики обнаружили у ребенка тяжелое заболевание, о котором не знали его родители.

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