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16:28, 24 июня 2025Экономика

Золото стало терять популярность в качестве актива-убежища

Reuters: Золото подешевело на процент и упало до двухнедельного минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Заявление президента США Дональда Трампа о прекращении огня между Израилем и Ираном сразу снизило привлекательность золота как безопасного актива. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, во вторник цены на этот драгоценный металл упали больше чем на процент и дошли до двухнедельного минимума. Спотовые цены на золото снизились на 1,4 процента до 3322,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 1,7 процента до 3336 долларов.

Как заявил старший аналитик брокерской компании ActivTrades Рикардо Евангелиста, золото дешевеет, так как у инвесторов на фоне роста оптимизма по поводу ситуации на Ближнем Востоке растет склонность к риску. Впрочем, он не верит, что этот металл упадет в цене ниже трех тысяч долларов в краткосрочной перспективе. В свою очередь, финансовая группа ANZ прогнозирует, что к концу года золото вновь подорожает до 3600 долларов. Однако по мере улучшения перспектив экономического роста и снижения уровня неопределенности в мировой торговле оно будет постепенно дешеветь.

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