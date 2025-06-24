Сын Зверева заявил о намерении стать инвалидом ради квартиры отца

Приемный сын Сергея Зверева планирует оформить инвалидность ради квартиры отца

Приемный сын стилиста Сергея Зверева собирается оформить инвалидность ради жилплощади отца. О своих планах он рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Получив инвалидность как астматик, Сергей Зверев-младший намерен претендовать на долю в столичной квартире своего отца. Речь идет о трехкомнатной квартире на Тверской улице стоимостью 40 миллионов рублей. Прежде шоумен выписал его из оттуда после череды обвинений в якобы испорченном детстве.

Однако эксперты подвергают сомнениям такое стратегическое решение Зверева-младшего. По мнению адвоката Евгения Тонкого, астма не дает гарантий в присвоении группы инвалидности.

«Бронхиальная астма может быть основанием для инвалидности, но решение о присвоении группы принимается индивидуально. Сам по себе диагноз не является достаточным основанием», — пояснил юрист в беседе с Ura.ru.

Даже если инвалидность будет установлена, это обстоятельство вряд ли поможет ему восстановить свои права на наследство, ведь закон не имеет обратной силы. На момент снятия Зверева-младшего с регистрации он не был признан инвалидом, задним числом этот статус присвоить нельзя, подчеркнул Тонкий. «Соответственно, если его выписали из квартиры в тот период времени, когда юридически и законно он не был признан инвалидом, то фактически действие по выписке его из этой квартиры было законным», — сказал он.

Ранее звездный стилист пожаловался на затянувшуюся борьбу с соседями. Споры, по словам Зверева, ведутся уже двадцать лет. Звезда периодически оставляет на двери проблемной квартиры записки с мольбой не шуметь и не стучать каблуками по утрам.