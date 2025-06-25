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09:18, 25 июня 2025Россия

15-летний российский школьник отпраздновал окончание экзаменов литром водки и поплатился

В ХМАО 15-летний школьник выпил литр водки после экзаменов и попал в реанимацию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 15-летний школьник отпраздновал окончание экзаменов литром водки и поплатился. Подросток попал в реанимацию, об этом сообщила президент центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева в Telegram-канале.

Юный россиянин перебрал со спиртным и заснул на 16 часов. Приятель, который не сумел его разбудить, вызвал скорую помощь.

Учащегося подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и доставили в реанимацию. После оказания медицинской помощи он пришел в себя спустя сутки. Через шесть дней состояние юноши стабилизировалось.

До этого стало известно, что в Краснодарском крае подросток потерял сознание от выпитого на свадьбе.

Врачи диагностировали у пациента алкогольное отправление. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

ЖЗЛ
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