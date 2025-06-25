Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:48, 25 июня 2025Ценности

22-летняя дочь Кейт Мосс обнажила грудь на Неделе моды в Париже

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс в откровенном наряде посетила Неделю моды в Париже. Соответствующие снимки публикует Page Six.

22-летнюю наследницу манекенщицы заметили на показе мужской коллекции бренда Saint Laurent. Так, знаменитость предстала перед камерами в розовой мини-юбке, оформленной длинным шлейфом и оборками. Кроме того, на ней был черный лонгслив, сквозь прозрачную ткань которого виднелась обнаженная грудь. Также она надела остроносые черные туфли и коричневый кожаный ремень.

На размещенных кадрах видно, что визажисты подвели ей глаза черным карандашом и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и разделили их на ровный пробор.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Кейт Мосс Лотти Мосс также пришла в откровенном наряде на фестиваль BludFest в Англии. Тогда родственница супермодели выбрала для мероприятия боди с прозрачным верхом и микрошортами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сложнее, чем другие войны». Трамп снова занялся Украиной. Он раскрыл детали встречи с Зеленским и объяснил, чего хочет Путин

    «Радиостанция Судного дня» передала 29 загадочных слов за день

    22-летняя дочь Кейт Мосс обнажила грудь на Неделе моды в Париже

    Израиль ликвидировал высокопоставленного генерала КСИР

    Инфляция в России замедлилась

    Назван способ сделать мышцы рельефными без вреда для здоровья

    Розенбаум оправдался за блатные песни

    Появились свежие данные о состоянии пострадавшего при теракте под Брянском младенца

    «Гуру соблазнения» заинтересовал следователей в Москве

    Ведущую популярного российского шоу заставляли читать Камасутру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости