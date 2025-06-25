22-летняя дочь Кейт Мосс обнажила грудь на Неделе моды в Париже

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс в откровенном наряде посетила Неделю моды в Париже. Соответствующие снимки публикует Page Six.

22-летнюю наследницу манекенщицы заметили на показе мужской коллекции бренда Saint Laurent. Так, знаменитость предстала перед камерами в розовой мини-юбке, оформленной длинным шлейфом и оборками. Кроме того, на ней был черный лонгслив, сквозь прозрачную ткань которого виднелась обнаженная грудь. Также она надела остроносые черные туфли и коричневый кожаный ремень.

На размещенных кадрах видно, что визажисты подвели ей глаза черным карандашом и нанесли на губы розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и разделили их на ровный пробор.

Ранее сообщалось, что младшая сестра Кейт Мосс Лотти Мосс также пришла в откровенном наряде на фестиваль BludFest в Англии. Тогда родственница супермодели выбрала для мероприятия боди с прозрачным верхом и микрошортами.