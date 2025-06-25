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12:06, 25 июня 2025Ценности

50-летняя Дрю Бэрримор показала лицо без макияжа

50-летняя актриса Дрю Бэрримор показала лицо без макияжа
Мария Винар

Фото: @drewbarrymore

Американская актриса Дрю Бэрримор показала естественную внешность на фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда «Ангелов Чарли» и «Истории вечной любви» запечатлела себя на камеру в серой одежде с красным потертым принтом. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствовал макияж, а волосы были распущены и небрежно уложены. «50 — часть жизни, где начинает происходить настоящая магия», — подписала знаменитость пост, который набрал 53,7 тысячи лайков.

Ранее Дрю Бэрримор показала совместные с голливудской актрисой Кэмерон Диас снимки. Тогда актрисы позировали перед камерой с распущенными волосами, демонстрируя фанатам естественную внешность.

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