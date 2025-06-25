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01:00, 25 июня 2025Ценности

52-летняя Хайди Клум опубликовала откровенное фото из гримерки

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала откровенное фото из гримерки. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру с бигудями на голове и ярким макияжем на лице, выполненном в стиле smoky eyes. При этом она позировала на фоне вешалок в одних колготках, прикрывая руками обнаженную грудь.

Фото:@heidiklum

Ранее сообщалось, что Хайди Клум снялась в откровенном купальнике и показала видео фанатам. Тогда супермодель сняла себя на телефон во время полива цветов в саду. Она позировала в золотистом бикини бренда Calzedonia, держа в руках шланг.

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