52-летняя Хайди Клум опубликовала откровенное фото из гримерки

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум опубликовала откровенное фото из гримерки. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру с бигудями на голове и ярким макияжем на лице, выполненном в стиле smoky eyes. При этом она позировала на фоне вешалок в одних колготках, прикрывая руками обнаженную грудь.

Фото:@heidiklum

Ранее сообщалось, что Хайди Клум снялась в откровенном купальнике и показала видео фанатам. Тогда супермодель сняла себя на телефон во время полива цветов в саду. Она позировала в золотистом бикини бренда Calzedonia, держа в руках шланг.