Американец напился, залез в древний храм Японии и сломал перила

Пьяный американский турист залез в древний храм в Киото и сломал перила

Американский турист напился, залез в древний храм в японском городе Киото и сломал его перила. Подробностями истории поделился портал Tokyo Weekender.

Уточняется, что инцидент произошел 24 июня. Рано утром пьяный мужчина, имя которого не разглашается, зашел в храм Седэн Эйген-ин в районе Хигасияма через кухонную дверь с южной стороны.

По неизвестным причинам он решил забраться на ограждающие главный зал деревянные перила, которые в 2015 году были признаны объектом культурного наследия. Под весом американца хрупкая конструкция треснула. Как пишет издание, ущерб также был нанесен деревянной двери.

Сотрудники храма вызвали полицию, но не стали подавать заявление о повреждении перил и двери. На следующий день турист вернулся в священное место уже в трезвом виде. С помощью онлайн-переводчика он передал свои извинения служителю.

«Это была самая большая ошибка в моей жизни. Мне очень жаль», — написал американец, объяснив свой странный поступок желанием увидеть храм.

Ранее другой американский турист совершил акт вандализма на воротах храма Мейдзи в Японии и угодил под арест. Мужчина нацарапал на них ногтями имена членов своей семьи.

