Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:41, 14 ноября 2024Путешествия

Турист нацарапал ногтями имена членов семьи на воротах святилища в Японии

Турист нацарапал имена членов семьи на воротах храма в Японии и угодил под арест
Алина Черненко

Фото: Peter Jähnel / ZB / Globallookpress.com

Турист из США совершил акт вандализма на воротах храма Мейдзи в Японии и угодил под арест. Подробностями истории поделился портал The Japan Times.

По данным издания, в среду, 13 ноября, полиция задержала 65-летнего американца Стива Ли Хейза по подозрению в нанесении ущерба деревянным воротам самого крупного синтоистского святилища в Токио. Мужчина признался, что нацарапал на них ногтями имена членов своей семьи. Его удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения. Стражи правопорядка выяснили, что Хейз прибыл в Японию с родными в начале недели для осмотра достопримечательностей страны.

В августе похожий случай произошел с британским туристом в Италии. Путешественник нацарапал свои инициалы и инициалы дочерей на стене древнего здания в полуразрушенном городе Помпеи у подножия Везувия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Дерзко влетели на броне». Российские войска вошли в Купянск. Они вернулись в город спустя два года

      Генсек НАТО призвал предоставить срочную помощь Украине в преддверии зимы

      Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

      В российском регионе пострадали осужденные в перевернувшемся на дороге автозаке

      Туристу в Дубае пригрозили тюрьмой за нарушение одного малоизвестного закона

      Мужчину осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

      В Москве обрушились продажи одного типа жилья

      Супруга Ливанова раскрыла подробности состояния артиста

      Похитивший чужого ребенка из детского сада россиянин предстанет перед судом

      В российском городе прорвался «гейзер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше