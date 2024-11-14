Турист нацарапал ногтями имена членов семьи на воротах святилища в Японии

Турист нацарапал имена членов семьи на воротах храма в Японии и угодил под арест

Турист из США совершил акт вандализма на воротах храма Мейдзи в Японии и угодил под арест. Подробностями истории поделился портал The Japan Times.

По данным издания, в среду, 13 ноября, полиция задержала 65-летнего американца Стива Ли Хейза по подозрению в нанесении ущерба деревянным воротам самого крупного синтоистского святилища в Токио. Мужчина признался, что нацарапал на них ногтями имена членов своей семьи. Его удалось найти благодаря записям с камер видеонаблюдения. Стражи правопорядка выяснили, что Хейз прибыл в Японию с родными в начале недели для осмотра достопримечательностей страны.

В августе похожий случай произошел с британским туристом в Италии. Путешественник нацарапал свои инициалы и инициалы дочерей на стене древнего здания в полуразрушенном городе Помпеи у подножия Везувия.