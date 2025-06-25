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14:38, 25 июня 2025Россия

Бойцы ВСУ во время боя подхватили песню российских солдат и попали на видео

Бойцы ВСУ подхватили начатую солдатами ВС РФ в бою «Катюшу», попав на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боя подхватили песню российских солдат и попали на видео. Кадры опубликовал телеканал RT в Telegram.

На кадрах российские военнослужащие, находясь в лесу, начинают петь: «Расцветали яблони и груши...». «Выходила на берег Катюша», — подхватывают два голоса со стороны украинских позиций.

Солдат Российской армии с позывным Кабзон рассказал, что «по приколу» включал музыку на портативной колонке. Он признался, что не ожидал того, что бойцы ВСУ присоединятся к пению.

Ранее другому участнику СВО запретили спеть патриотическую песню на бардовском фестивале. Офицер хотел исполнить композицию «Нам нужна одна победа», однако одна из членов жюри прервала его, указав на формат проводимого мероприятия.

ЖЗЛ
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