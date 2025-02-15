Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:54, 15 февраля 2025Россия

Бойцу СВО запретили спеть патриотическую песню на бардовском фестивале

НТВ: член жюри Галина Хомчик запретила бойцу СВО петь на Грушинском фестивале
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Галина Хомчик

Галина Хомчик. Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, советская и российская исполнительница Галина Хомчик запретила участнику специальной военной операции (СВО) спеть со сцены патриотическую песню. Об этом сообщает НТВ.

Офицер Виталий Царев вместе с другими бойцами хотел исполнить «Нам нужна одна победа», однако Хомчик выступила категорически против, отметив, что на мероприятии не место песням про войну.

«На сцену пришли. Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены», — рассказал участник СВО.

НТВ отмечает, что в ноябре Хомчик посетила США и приняла участие в концерте в честь столетия Булата Окуджавы. Член общественной организации «Офицеры России», поэт и композитор Михаил Чудаков задался вопросом, почему исполнительница ездит на Запад и стоит с иноагентами на одной сцене, а в России запрещает выступать с патриотическими песнями.

Ранее сообщалось, что участника специальной военной операции нашли работающим за еду в церкви «Новый завет» в пригороде Уфы. В сентябре 2024 года мужчина получил ранение ноги и вернулся с фронта на лечение в Пермь. В начале февраля 2025 года он ушел из дома, поссорившись с супругой. Спустя две недели мужчина вышел на связь. Он позвонил ей с чужого номера и попросил «забрать его из секты».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украину не позвали на переговоры в Саудовскую Аравию

      В Госдепе выпустили заявление о разговоре госсекретаря с Лавровым

      В США обещали урегулировать конфликт на Украине за 180 дней

      Олимпийский чемпион высмеял критику норвежцами допуска россиян к отбору на ОИ

      В «Кофемании» начали продавать воду для кофе за тысячу рублей

      В одной стране пенсионерки массово стали совершать преступления, чтобы попасть в тюрьму. Что их манит в жизни за решеткой?

      «Я заплакала, увидев, как советские дети поют с нами». В 80-х Хрюша и лягушонок Кермит пытались помирить СССР и США. Как это было?

      Украину предупредили о риске ухудшения ситуации в стране

      Зеленский предложил спецпосланнику Трампа поехать вместе на фронт

      Бойцу СВО запретили спеть патриотическую песню на бардовском фестивале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше