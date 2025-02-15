Бойцу СВО запретили спеть патриотическую песню на бардовском фестивале

НТВ: член жюри Галина Хомчик запретила бойцу СВО петь на Грушинском фестивале

Постоянный член жюри Грушинского фестиваля бардовской песни, советская и российская исполнительница Галина Хомчик запретила участнику специальной военной операции (СВО) спеть со сцены патриотическую песню. Об этом сообщает НТВ.

Офицер Виталий Царев вместе с другими бойцами хотел исполнить «Нам нужна одна победа», однако Хомчик выступила категорически против, отметив, что на мероприятии не место песням про войну.

«На сцену пришли. Нас встретила Галина Хомчик. Спросила, почему пришли, мол, вы вне конкурса, не заявлены», — рассказал участник СВО.

НТВ отмечает, что в ноябре Хомчик посетила США и приняла участие в концерте в честь столетия Булата Окуджавы. Член общественной организации «Офицеры России», поэт и композитор Михаил Чудаков задался вопросом, почему исполнительница ездит на Запад и стоит с иноагентами на одной сцене, а в России запрещает выступать с патриотическими песнями.

Ранее сообщалось, что участника специальной военной операции нашли работающим за еду в церкви «Новый завет» в пригороде Уфы. В сентябре 2024 года мужчина получил ранение ноги и вернулся с фронта на лечение в Пермь. В начале февраля 2025 года он ушел из дома, поссорившись с супругой. Спустя две недели мужчина вышел на связь. Он позвонил ей с чужого номера и попросил «забрать его из секты».

