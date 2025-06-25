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01:37, 25 июня 2025Мир

Британия закупит у США способные нести ядерное оружие истребители

Британия закупит у США истребители F-35A, способные нести ядерное оружие
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство планирует закупить у США 12 истребителей F-35A. Эти самолеты способны нести тактические термоядерные авиабомбы, говорится в материале газеты The Times.

«Мы больше не можем воспринимать мир как должное, именно поэтому мое правительство инвестирует в нашу национальную безопасность», — цитирует издание Стармера.

Как пишет газета, Лондон сможет использовать подобное вооружение в рамках миссий НАТО в моменты кризисов. Кроме того, как отмечает The Times, США могут разместить на территории Великобритании ядерное оружие — в последний раз такое происходило в 2008 году.

Ранее Стармер анонсировал совместное с Украиной производство дронов.

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