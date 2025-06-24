Великобритания начнет совместный с Украиной выпуск дронов

Британский премьер Стармер анонсировал совместное с Киевом производство дронов

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобритании премьер королевства Кир Стармер объявил о новой инициативе по совместному производству в сфере обороны, сообщает Reuters.

Речь идет о совместном промышленном выпуске беспилотников, первом в своем роде для обеих стран. Стармер подчеркнул, что соглашение станет огромным шагом во вкладе в поддержку Киева.

Обмен военными технологиями не только позволит нарастить выпуск дронов на Украине, но и свяжет британскую оборонную промышленность с теми наработками, которые получили за последние три года украинские предприятия за счет опыта применения беспилотников на передовой. Соглашение охватывает период ближайших трех лет.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о подписании с украинскими компаниями контрактов на производство 600 тысяч дронов совокупной стоимостью около 500 миллионов евро.

До этого глава норвежской оборонной компании Kongsberg Defence & Aerospace Эйрик Ли рассказал о контрактах с двумя крупными представителями украинской промышленности на разработку и выпуск недорогих, крупносерийных зенитных ракет. Их можно будет использовать в системах ПВО NASAMS, которые производят норвежцы.