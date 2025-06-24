Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 24 июня 2025Экономика

Великобритания начнет совместный с Украиной выпуск дронов

Британский премьер Стармер анонсировал совместное с Киевом производство дронов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Reuters

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобритании премьер королевства Кир Стармер объявил о новой инициативе по совместному производству в сфере обороны, сообщает Reuters.

Речь идет о совместном промышленном выпуске беспилотников, первом в своем роде для обеих стран. Стармер подчеркнул, что соглашение станет огромным шагом во вкладе в поддержку Киева.

Обмен военными технологиями не только позволит нарастить выпуск дронов на Украине, но и свяжет британскую оборонную промышленность с теми наработками, которые получили за последние три года украинские предприятия за счет опыта применения беспилотников на передовой. Соглашение охватывает период ближайших трех лет.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил о подписании с украинскими компаниями контрактов на производство 600 тысяч дронов совокупной стоимостью около 500 миллионов евро.

До этого глава норвежской оборонной компании Kongsberg Defence & Aerospace Эйрик Ли рассказал о контрактах с двумя крупными представителями украинской промышленности на разработку и выпуск недорогих, крупносерийных зенитных ракет. Их можно будет использовать в системах ПВО NASAMS, которые производят норвежцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой

    Главарю одной из крупнейшей ОПГ Казани вынесли приговор после более 10 лет разбирательств

    Суд не стал исключать лидера «Касты» из списка иноагентов

    Жительница Петербурга впала в кому после посещения фитнес-клуба

    Москвичам дали прогноз по купальному сезону

    Власти начали рекомендовать обновить Windows

    Полковник назвал российские средства против ракеты ВСУ «Нептун»

    Раскрыты особенности выпущенной ВСУ по России ракеты «Нептун»

    Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

    Проржавевший фургон Пригожина заметили во дворе отеля в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости