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15:15, 24 июня 2025Экономика

Нидерланды договорились с Украиной о производстве 600 тысяч дронов

Министр обороны Нидерландов Брекелманс сообщил о контракте с Украиной по БПЛА
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинские компании подписали с Нидерландами контракты на производство 600 тысяч дронов совокупной стоимостью около 500 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, передает РИА Новости.

Названия компаний-партнеров, какие конкретно беспилотники и в какие сроки будут выпускаться, глава военного ведомства европейской страны не уточнил.

В октябре прошлого года Брекелманс объявил, что страны будут совместно работать над современными беспилотниками и ускорением производства успешных прототипов. Предполагалось, что половина из них будет разработана Нидерландами.

В марте премьер королевства Дик Схоф анонсировал очередное выделение Украине помощи в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.

Ранее норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, выпускающая комплексы противовоздушной обороны NASAMS, сообщила о контрактах с двумя крупными представителями украинской промышленности о разработке и поставках недорогих крупносерийных зенитных ракет, которые можно использовать против дронов и беспилотных надводных кораблей.

Соглашение было достигнуто во время визита президента Kongsberg Эйрика Ли в Киев. Разработку интегрируют с системами NASAMS, компания рассчитывает на большой объем поставок.

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