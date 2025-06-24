Нидерланды договорились с Украиной о производстве 600 тысяч дронов

Министр обороны Нидерландов Брекелманс сообщил о контракте с Украиной по БПЛА

Украинские компании подписали с Нидерландами контракты на производство 600 тысяч дронов совокупной стоимостью около 500 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, передает РИА Новости.

Названия компаний-партнеров, какие конкретно беспилотники и в какие сроки будут выпускаться, глава военного ведомства европейской страны не уточнил.

В октябре прошлого года Брекелманс объявил, что страны будут совместно работать над современными беспилотниками и ускорением производства успешных прототипов. Предполагалось, что половина из них будет разработана Нидерландами.

В марте премьер королевства Дик Схоф анонсировал очередное выделение Украине помощи в размере 3,5 миллиарда евро на 2026 год.

Ранее норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, выпускающая комплексы противовоздушной обороны NASAMS, сообщила о контрактах с двумя крупными представителями украинской промышленности о разработке и поставках недорогих крупносерийных зенитных ракет, которые можно использовать против дронов и беспилотных надводных кораблей.

Соглашение было достигнуто во время визита президента Kongsberg Эйрика Ли в Киев. Разработку интегрируют с системами NASAMS, компания рассчитывает на большой объем поставок.