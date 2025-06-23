Производитель NASAMS вложится в выпуск ракет и дронов на Украине

Kongsberg заключила контракты с украинскими компаниями на выпуск ракет и дронов

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, выпускающая зенитно-ракетные комплексы NASAMS, договорилась с двумя крупными представителями украинской промышленности о разработке и поставках недорогих, крупносерийных зенитных ракет, которые можно использовать против дронов, и беспилотных надводных кораблей. Об этом говорится в сообщении на сайте производителя.

Соглашение было достигнуто во время визита президента Kongsberg Эйрика Ли в Киев. Также норвежцы собираются открыть собственное представительство в столице Украины.

Ли подчеркнул, что Украина остро нуждается в производстве экономически эффективных зенитных ракет в больших объемах для борьбы с угрозами из-за атак беспилотников.

Предполагается, что разработку интегрируют с системами NASAMS. Компания рассчитывает на большой объем поставок украинским клиентам. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик, присутствовавший на встрече, напомнил, что системы NASAMS «ежедневно спасают жизни украинцев и защищают критически важную инфраструктуру».

Что касается беспилотных катеров, то Ли рассказал, что уже сейчас Украина использует системы боевых модулей Protector от Kongsberg, а далее компания готова предоставить возможности следующего поколения.

В феврале этого года Эйрик Ли уже говорил, что Kongsberg Defence & Aerospace ищет возможности запустить на Украине завод по производству ракет, работающий «на основе украинских технологий».