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00:02, 26 июня 2025Мир

Британию уличили в подготовке нападения на Россию

Пушков: Закупка Британией истребителей F-35А говорит о ее подготовке к нападению
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press

Закупка Великобританией 12 американских истребителей F-35А указывает на ее подготовку к нападению, возможно, на Россию и Китай. В этом Соединенное Королевство уличил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Британия, закупившая способные нести ядерное оружие истребители, «лихорадочно перевооружается». При этом Лондон вдобавок планирует приобрести 12 атомных подводных лодок с ядерными ракетами на борту, подчеркнул сенатор.

«С учетом того, что на Британию никто не собирается нападать в силу бессмысленности такого нападения, приходится сделать вывод, что нападать собирается сама Британия, которая относит к своим врагам Россию и Китай», — написал Пушков.

Ранее стало известно, что британским Военно-воздушным силам (ВВС) вернут ядерное оружие воздушного базирования. Американские ядерные бомбы не размещались на территории Великобритании с 2008 года, а покупка F-35A «практически подтверждает их возвращение», пишет Defense News.

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