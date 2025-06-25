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15:19, 25 июня 2025Наука и техника

Британия вернет ядерное оружие на самолеты

Defense News: Британские F-35 смогут нести ядерное оружие
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Британским Военно-воздушным силам (ВВС) вернут ядерное оружие воздушного базирования. Истребители пятого поколения F-35A, которые купит Лондон, смогут нести ядерные бомбы, пишет Defense News.

F-35A — это самолеты двойного назначения, которые могут нести ядерное оружие и обычные средства поражения. Отмечается, что новые истребители позволят Великобритании присоединиться к ядерной миссии НАТО. Она предполагает, что европейские самолеты в случае ядерной войны смогут доставлять американские ядерные бомбы B61 «от имени НАТО».

«В соответствии с соглашением, даже несмотря на то, что бомбы перевозятся европейскими самолетами и европейскими пилотами, США будут иметь решающее значение в управлении ядерными бомбами и их сбросе», — пишет издание.

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Последняя ядерная бомба была снята с вооружения ВВС Британии в 1998 году. С тех пор Лондон обеспечивает ядерное сдерживание при помощи атомных подлодок с баллистическими ракетами. В публикации подчеркнули, что американские ядерные бомбы не размещались на территории Великобритании с 2008 года, а покупка F-35A «практически подтверждает их возвращение».

В мае стало известно, что в июле США запустят серийное производство обновленной ядерной авиабомбы B61-13 (B61 Mod 13). Мощность заряда бомбы, которую можно использовать с тактических самолетов и бомбардировщиков стратегической авиации, составляет 360 килотонн.

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