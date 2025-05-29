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14:57, 29 мая 2025Наука и техника

В США запустят серийное производство новой ядерной бомбы

В США запустят производство обновленной ядерной бомбы B61-13 в июле
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Соединенные Штаты запустят серийное производство обновленной ядерной авиабомбы B61-13 (B61 Mod 13), которую получат самолеты стратегической авиации, в июле. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA), передает «Интерфакс».

Отмечается, что мощность заряда B61-13 составляет 360 килотонн. Это делает новую бомбу одной из самых мощных боеголовок в ядерном арсенале США.

В агентстве отметили, что модернизированное изделие даст президенту США дополнительные возможности для поражения сложных и крупных целей. Стоимость каждой бомбы оценивают в 30 миллионов долларов.

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Ранее в мае журнал The Aviationist сообщил, что на предприятии компании Pantex в штате Техас произведена первая атомная бомба B61-13. Бомбу можно использовать с тактических самолетов и бомбардировщиков стратегической авиации. Одним из первых носителей B-61-13 может стать новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

В марте издание The National Interest писало, что бомба B61-12, которая остается основным оружием стратегических ядерных сил США, может выполнять тактические и стратегические задачи благодаря регулируемой мощности.

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