Названы особенности «ядерного кошмара» США

TNI: Мощность американской ядерной бомбы B61-12 можно менять

Термоядерная бомба B61-12, которая остается основным оружием стратегических ядерных сил США, может выполнять тактические и стратегические задачи благодаря регулируемой мощности. Особенности «ядерного кошмара» США назвали в публикации The National Interest (TNI).

Отмечается, что B61-12 выпускают серийно. По словам автора, эта бомба является одним из самых универсальных боеприпасов такого типа в мире, поскольку его мощность можно менять.

«B61-12 — это четыре бомбы в одной. Мощность ядерного боеприпаса может быть увеличена до четырех различных значений», — пишет издание.

Бомба поддерживает заряды мощностью 0,5, 1,5, 10 или 50 килотонн. Поэтому ее можно использовать в качестве тактического или стратегического ядерного оружия. Автор отметил, что боеприпас мощностью 0,3 килотонны может поразить определенный участок на поле боя, а самая мощная B61-12 способна полностью уничтожить город.

Ранее в марте издание TNI писало, что новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider, который разработали для Военно-воздушных сил США, превзойдет самолет B-2 Spirit по дальности полета.