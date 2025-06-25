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11:15, 25 июня 2025Силовые структуры

Бросивший ребенка на пол в российском аэропорту мужчина употребил наркотики и запил виски

Бросивший ребенка на пол в Шереметьево мужчина был под алкоголем и наркотиками
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Бросивший ребенка на пол в аэропорту Шереметьево мужчина употребил наркотики и запил виски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, неадекватный мужчина, который бросил об пол головой двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, перед этим употребил гашиш и три бутылки виски.

31-летний гражданин Беларуси месяц работал в Каире, где занимался монтажом металлоконструкций. Зачем он напал на маленького ребенка, объяснить не может.

Ранее сообщалось, что бросившему ребенка головой об пол в Шереметьево мужчине предъявили обвинение.

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