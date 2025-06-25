Бросивший ребенка на пол в российском аэропорту мужчина употребил наркотики и запил виски

Бросивший ребенка на пол в аэропорту Шереметьево мужчина употребил наркотики и запил виски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, неадекватный мужчина, который бросил об пол головой двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево, перед этим употребил гашиш и три бутылки виски.
31-летний гражданин Беларуси месяц работал в Каире, где занимался монтажом металлоконструкций. Зачем он напал на маленького ребенка, объяснить не может.
Ранее сообщалось, что бросившему ребенка головой об пол в Шереметьево мужчине предъявили обвинение.