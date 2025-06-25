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22:26, 24 июня 2025Силовые структуры

Бросившему ребенка головой об пол в Шереметьево мужчине предъявили обвинение

Бросившего ребенка на пол в Шереметьево мужчину обвиняют в покушении на убийство
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Следственный комитет предъявил обвинение в покушении на убийство мужчине, который 23 июня в аэропорту Шереметьево бросил двухлетнего ребенка головой об пол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области 31-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство двухлетнего ребенка, которое он совершил вчера вечером, находясь в зоне прилета аэропорта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемого уже допросили. Он рассказал, что находился в аэропорту транзитом, ожидая пересадку на следующий рейс. Отмечается, что мужчина так и не смог объяснить причины своего поступка.

У него уже взяли образцы крови, а также изъяли телефон и предметы одежды. В Следкоме рассказали, что по ним будут назначены соответствующие экспертизы.

О нападении неадекватного гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево стало известно 24 июня. Мужчина схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол. По данным силовиков, белорус находился в состоянии наркотического опьянения. В сети также появились кадры с моментом происшествия.

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