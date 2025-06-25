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18:03, 25 июня 2025Экономика

Россиянин пожарил яичницу на раскаленной от солнца земле

В Бурятии на раскаленной от солнца земле пожарили яичницу
Виктория Клабукова

Фото: sasazawa / Shutterstock / Fotodom  

В Бурятии наступила небывалая жара — на раскаленной от солнца земле можно пожарить яичницу. Соответствующие кадры на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал директор республиканского ФГБУ «Россельхозцентр» Намжил Мардваев.

Ролик был снят в поле близ Улан-Удэ, куда на посевы отправился чиновник. Приготовить яичницу Мардваев решил в качестве эксперимента — термометры показывали температуру воздуха на отметке в плюс 37 градусов, а почвы — плюс 70-71 градус. «Взяли на стане сковородку, поставили на почву, еще взяли яйца, масло», — рассказал он. На готовку ушло порядка 50 минут. «Белки свернулись и поджарились, а желток, правда не совсем, но есть было можно», — резюмировал Мардваев.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о приходе тропического лета на Дальний Восток и в Сибирь. В Иркутской области температура повысилась до плюс 33-38 градусов, в Забайкальском крае — до 37. В Амурской области, Хабаровском и Приморском краях показатель составил плюс 35-38 градусов.

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