Тропическое лето пришло в несколько регионов России

Вильфанд: На Дальнем Востоке и в Сибири началось тропическое лето

Сразу в нескольких регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов пришло тропическое лето — в ближайшие дни температура там будет на 5-10 градусов выше нормы, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, в Иркутской области температурный столбик достигнет отметки в 33-38 градусов. В Бурятии температура поднимется до 39 градусов, а в Забайкальском крае — до 37. Аналогичная ситуация складывается в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, где воздух нагреется до 35-38 градусов. «Очень жаркая погода», — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что еще пять дней назад так называемый очаг тепла находился над Западной Сибирью, однако теперь «мигрирует». Благодаря этому температура в Сибирском федеральном округе пришла в климатическую норму.

Ранее Вильфанд рассказал, что на юг России придет 35-градусная жара.