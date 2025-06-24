Части россиян пообещали 35-градусную жару

Вильфанд: Юг России ожидает 35-градусная жара

К концу текущей недели максимальная дневная температура на юге европейской части России может достигнуть 30-35 градусов тепла. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Во второй половине недели будет веселее и в Северо-Кавказском, и в Южном федеральных округах. Не будет совсем безоблачной погоды, но все-таки воздушные массы будут перемещаться с запада, поэтому температура повысится до нормы», — рассказал метеоролог.

Он добавил, что к концу недели в Крыму ожидается температура на уровне плюс 30-34 градусов, в степных районах — до плюс 35 градусов. В Краснодарском крае с 25 июня начнет теплеть до плюс 28-31 градуса, а в конце недели столбики термометров достигнут отметки плюс 33 градуса. В первой половине недели температура на юге будет держаться на уровне плюс 24-26 градусов.

Ранее синоптик Александр Ильин призвал жителей Москвы и области не ждать потепления в ближайшие дни.