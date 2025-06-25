Бывший соратник Януковича усомнился в его появлении на Ибице

Царев: Янукович не полетит на Канары из соображений безопасности

Бывший соратник и экс-президента Украины Виктора Януковича Олег Царев усомнился в появлении политика на Ибице. Он написал в Telegram-канале, что он не полетит на Канары из соображений безопасности.

Ранее бывшая солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала фотографию с человеком, похожим на Януковича, на Канарских островах.

Царев напомнил, что рост Януковича составляет почти два метра, чтобы снять его сверху вниз, надо быть еще выше. Кроме того, политик крупный мужчина, даже на заднем плане с учетом перспективы его лицо было бы больше, чем у девушки впереди.

Кроме того, экс-президент не делает селфи и не позволил бы фотографировать его таким образом, поскольку это противоречит его представлениям о самоуважении, добавил бывший депутат Верховной Рады.

«К тому же он — охраняемое лицо. К нему так просто не подойдешь. Янукович не полетит на Канары. В связи с вопросами безопасности это невозможно. Насчет фото — это глупо», — заключил Царев.

Янукович в 2014 году бежал в Россию после Евромайдана. Украинский суд в январе 2019 года заочно осудил его за госизмену, приговорив к 13 годам тюрьмы. В апреле этого года Подольский районный суд Киева признал политика виновным по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и подстрекательстве к дезертирству. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

