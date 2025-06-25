Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:21, 25 июня 2025Экономика

В России предупредили о катастрофе с кадрами на стройке и в промышленности

Глава направления АСИ Вайно предупредил о катастрофе с кадрами в строительстве
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ситуация с кадрами в строительстве окажется катастрофической уже через пять-семь лет, аналогичные тенденции наблюдаются в промышленности и сельском хозяйстве. Об этом на форуме недвижимости «Движение» рассказал директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ, создано правительством России) Александр Вайно, передает РИА Новости.

Он указал на слишком малое количество программ обучения как в высшем, так и в средне-специальном образовании, что в полной мере девелоперы ощутят на себе в 2030-2032 годах.

Вайно напомнил, что многие проекты комплексной застройки рассчитаны на десять лет, но запаса прочности на такой период нет. «Уже скоро их будет строить просто некому», — заметил он.

Между тем глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков объяснил, что решить проблему за счет иностранных рабочих не выйдет, так как их быстрая трудовая мобилизация осложнена постоянным ужесточением миграционной политики, лишающем отрасль пространства для маневров в сфере занятости.

Ранее на этой неделе Глушков рассказал, что в 2026 году в России рухнет количество новых проектов в строительной сфере и объем ввода жилья, а еще через год предложение на рынке стало минимальным. Уже сейчас число новых проектов сократилось в три раза по сравнению с 2023 годом, при этом стоимость жилья не растет.

В мае гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов сообщил, что с высокими финансовыми рисками сталкиваются 20-25 процентов застройщиков на российском рынке. По его словам, реализоваться эти риски могут в этом или следующем году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

    Китов-убийц заметили за использованием водорослей в неочевидных целях

    Бывший капитан сборной России подписал контракт с иностранным клубом

    Зеленского обвинили в помощи сбежать с Украины совладельцу «Квартала 95»

    Банк России опустил курсы доллара и евро

    Из ЛДПР исключили главу думского комитета по труду Нилова

    Трамп ответил на вопрос о новой помощи Украине

    В СПЧ раскритиковали Рогозина за угрозы участникам КВН из-за шутки

    Предотвращены новые попытки ВСУ ударить по России с воздуха

    Трамп объяснился за невыполненное обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости