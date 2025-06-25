Чайки защитили жителей одного города от почтальонов

Чайки отпугнули почтальонов от города Лискерд в Британии

В городе Лискерд британского графства Корнуолл почтальоны начали отказываться от доставки посылок из-за агрессивных чаек. Об этом пишет Daily Mail.

С апреля по июль у чаек происходит период гнездования, в который они активно защищают свои гнезда, расположенные на территории особняков местных жителей. Птицы нападают на всех, кто приближается к домам, включая почтальонов. Из-за этого сотрудники отменяют доставки, а жители сталкиваются с задержками писем и посылок.

Королевская почта разослала получателям письма, в которых предупредила о возможных сбоях в работе. Адресатам предлагают получить почту в отделении или направить ее на другой адрес, где не живут чайки. В свою очередь, жители призывают почтальонов носить защитные шлемы, шляпы или использовать зонты против птиц. Британский закон запрещает вредить чайкам, поэтому избавиться от гнезд не получится — придется ждать, пока птенцы вырастут.

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