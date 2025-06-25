Ослы-мусорщики повергли в хаос национальный парк

В Британии ослы помешали сортировке мусора, набросившись на контейнеры

В национальном парке Нью-Форест в британском графстве Гэмпшир ослы помешали местным жителям сортировать мусор. Животные набрасываются на новые контейнеры, чтобы съесть отходы, пишет The Guardian.

Несколько месяцев назад власти впервые предоставили жителям населенных пунктов парка мусорные контейнеры, предназначенные для пищевых отходов. Вскоре после этого местные ослы начали опрокидывать корзины и есть остатки еды. По словам собственников, на улицах теперь полный хаос: мусор лежит на дорогах, а возле него топчутся животные.

Жители призывают друг друга хранить контейнеры за воротами своих участков, а не перед ними.

Сейчас в Нью-Форесте живут около 200 ослов. О них заботятся местные жители, имеющие разрешение на выпас животных. Ослы считаются важным элементом местной экосистемы. Доступ к пищевым отходам ставит здоровье животных под угрозу — к примеру, они могут заразиться Африканской чумой свиней.

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