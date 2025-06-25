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19:03, 25 июня 2025Путешествия

Чемоданы для путешествий оказались грязнее сидений в туалете

Микробиолог Пойнтер: На колесах багажа туристов бактерий больше, чем на унитазе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Микробиолог Эми-Мэй Пойнтер изучила чемоданы для путешествий и выяснила, что они грязнее сидений в туалете. Результаты анализов опубликовала британская компания по страхованию туров InsureandGo.

Для исследования эксперт взяла мазки с твердых и тканевых поверхностей чемоданов на железнодорожной станции возле аэропорта. Через пять дней Пойнтер получила результаты, которые подтвердили, что туристические сумки кишат микробами.

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Самыми грязными оказались колесики багажа — на них обитает почти в 58 раз больше бактерий, чем на сиденье общественного унитаза. «По сути, колеса вашего чемодана катятся через мир микробов и везут с собой целую экосистему. Они постоянно контактируют со всеми видами поверхностей — тротуарами, улицами, полом в туалетах аэропортов, платформами вокзалов и редко (если вообще когда-либо) очищаются», — прокомментировала микробиолог.

Она уточнила, что в мазках с поверхности колес обнаружили частицы птичьего помета и фекалий из общественных туалетов. На них было также замечено скопление черной плесени, которая делает воздух затхлым, раздражает дыхательные пути и может спровоцировать аллергию. «Нам нужно бдительнее соблюдать гигиену во время путешествий. И задумываться каждый раз, когда мы сначала прикасаемся к багажу, а затем тянем руку к еде», — отметила Пойнтер.

Также специалист добавила, что бактерии скапливаются на ручках чемоданов и их поверхностях, соприкасающихся с полом. При этом мягкие чехлы и тканевые сумки оказались грязнее твердых, так как задерживают больше влаги, благоприятной для роста микробов.

Ранее блогер побывал в аэрогавани Иркутска и сравнил ее с сараем. Он рассказал о грязи в местном туалете, и даже бизнес-зал аэропорта напомнил ему сельский клуб.

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