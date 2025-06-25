Дачникам напомнили о запрете заводить коров на даче

Дачникам напомнили о запрете возводить на участке глухие заборы, а также заводить коров и выращивать определенный тип растений. Юристы перечислили РИА Новости зачастую не самые очевидные запреты для дачников.

На региональном уровне или на уровне садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) могут устанавливаться ограничения на строительство глухого забора, заявила адвокат Екатерина Тютюнникова. Так, в Подмосковье, за нарушение требований к внешнему виду ограждений можно получить штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей, добавил управляющий партнер компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский. Как правило, глухие заборы разрешены лишь по внешним границам участка, со стороны улицы или проезда, напомнил управляющий партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.

Также на дачном участке запрещено выращивать определенные виды растений. Список утвержден правительством России, он включает в себя растения от опийного мака до шалфея предсказателей.

Запрещено иметь на дачном участке и сельскохозяйственных животных — коров, коз и свиней. По словам Ляпунова, законом разрешается разведение только мелких животных, при этом их можно разводить не для продажи.

Ранее россиянам напомнили признаки неосвоенного участка. Неосвоенным по закону окажется участок, больше половины которого занято отходами. Признаком является и отсутствие на нем зарегистрированных построек. Также бесхозным признается садовый, огородный либо приусадебный участок, более половины которого покрыто сорняками. Высота сорняков при этом будет превышать метр, а сама территория должна пребывать в таком состоянии в течение года.