Депутат оценил уплату за ЖКХ россиянами

Депутат Кошелев заявил, что россияне в целом отлично платят за ЖКХ

Россияне в целом исправно платят за ЖКХ, проблемы чаще возникают с качеством услуг, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«На самом деле наше население здесь как отличники. Если брать в рамках всей страны, в целом, то достаточно хорошие показатели», — отметил собеседник агентства.

По словам Кошелева, существуют определенные трудности в коммерческом секторе. Что касается ситуации с задолженностями населения за жилищно-коммунальные услуги, которые в некоторых регионах превышают средние показатели по стране, депутат отметил, что необходимо разобраться в причинах — зачастую они связаны с перебоями в предоставлении этих услуг.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что из-за переноса даты оплаты ЖКУ россиянам не придется платить больше. По его словам, новые правила помогут снизить количество должников, так как платить теперь станет удобнее.