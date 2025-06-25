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01:01, 25 июня 2025Экономика

Депутат оценил уплату за ЖКХ россиянами

Депутат Кошелев заявил, что россияне в целом отлично платят за ЖКХ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Россияне в целом исправно платят за ЖКХ, проблемы чаще возникают с качеством услуг, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«На самом деле наше население здесь как отличники. Если брать в рамках всей страны, в целом, то достаточно хорошие показатели», — отметил собеседник агентства.

По словам Кошелева, существуют определенные трудности в коммерческом секторе. Что касается ситуации с задолженностями населения за жилищно-коммунальные услуги, которые в некоторых регионах превышают средние показатели по стране, депутат отметил, что необходимо разобраться в причинах — зачастую они связаны с перебоями в предоставлении этих услуг.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что из-за переноса даты оплаты ЖКУ россиянам не придется платить больше. По его словам, новые правила помогут снизить количество должников, так как платить теперь станет удобнее.

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